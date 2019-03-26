بالفيديو – بيكيه يأخذ بثأر ميسي.. منتخب كتالونيا يقهر فنزويلا

فاز منتخب كتالونيا وديًا على ضيفه الفنزويلي، بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب مونتيليفي بمدينة جيرونا.

المباراة شهدت مشاركة عدة لاعبين بارزين في صفوف كتالونيا، على رأسهم جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، وزميله الشاب ريكي بويج.

كما ظهر بويان كركيتش مهاجم ستوك سيتي، ومارتين مونتويا ظهير برايتون هوف ألبيون، وأوريول روميو لاعب وسط ساوثامبتون، ومارك بارترا لاعب بيتيس، في حضور القائد سيرخيو جارسيا لاعب إسبانيول المتوج بـ يورو 2008 مع إسبانيا.

في المقابل، كان منتخب فنزويلا منتشيا بانتصاره الكبير على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مدريد قبل أيام، في حضور ليو ميسي.

بالعودة إلى مباراة كتالونيا، فقد شهد الشوط الأول الكثير من الفرص بين الطرفين، إلا أن الهدف الأول سُجل في الدقيقة 52 بواسطة بويان بعد لعبة جماعية أنيقة بين بويج ومونتويا.

إلا أن روبيرتو روساليس أدرك التعادل لـ فنزويلا في الدقيقة 59، مستغلا خطأ في إرجاع الكرة من مونتويا.

قبل أن يخطف خابي بوادو لاعب إسبانيول هدف الفوز في الدقيقة 89، ليبهِج أكثر من 12 ألفا من الجماهير الحاضرة لدعم منتخب الإقليم الانفصالي.

منتخب كتالونيا الذي يشرف على تدريبه جيرارد لوبيز لاعب وسط برشلونة السابق، هو منتخب غير معترف به من الاتحاد الدولي "فيفا".

شابي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق كان مستدعيا لخوض هذه المباراة، لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بسبب ارتباطات مع ناديه السد.