كانتي يتجاهل تقارير ربطته بريال مدريد: ليست مهمة

نفى نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد ردا على تقارير زعمت أن الفرنسي قد يرحل في نهاية الموسم عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كانتي في حوار مع قناة RTL:"أنا في تشيلسي ولا زالت لدي أهداف هنا، ما قيل في مكان آخر ليس مهما".

وواصل "هذا ليس مهما. أنا في تشيلسي ومركز في ذلك".

وكتبت تقارير أن كانتي (27 عاما) قد يرحل عن تشيلسي بسبب عدم رضاه عن شغل مركز لاعب الوسط الارتكاز تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري.

وأشارت إلى أن الوجهة الأقرب لكانتي هي ريال مدريد.

وشارك كانتي في 43 مباراة مع تشيلسي في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقضي كانتي موسمه الثالث مع تشيلسي منذ رحل عن ليستر سيتي في 2016.