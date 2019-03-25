كانتي يتجاهل تقارير ربطته بريال مدريد: ليست مهمة
الإثنين، 25 مارس 2019 - 15:14
كتب : FilGoal
نفى نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد ردا على تقارير زعمت أن الفرنسي قد يرحل في نهاية الموسم عن الدوري الإنجليزي الممتاز.
نجولو كانتي
النادي : تشيلسي
وقال كانتي في حوار مع قناة RTL:"أنا في تشيلسي ولا زالت لدي أهداف هنا، ما قيل في مكان آخر ليس مهما".
وواصل "هذا ليس مهما. أنا في تشيلسي ومركز في ذلك".
وكتبت تقارير أن كانتي (27 عاما) قد يرحل عن تشيلسي بسبب عدم رضاه عن شغل مركز لاعب الوسط الارتكاز تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري.
وأشارت إلى أن الوجهة الأقرب لكانتي هي ريال مدريد.
وشارك كانتي في 43 مباراة مع تشيلسي في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.
ويقضي كانتي موسمه الثالث مع تشيلسي منذ رحل عن ليستر سيتي في 2016.