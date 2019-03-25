كانتي يتجاهل تقارير ربطته بريال مدريد: ليست مهمة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 15:14

كتب : FilGoal

كانتي - تشيلسي - توتنام

نفى نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد ردا على تقارير زعمت أن الفرنسي قد يرحل في نهاية الموسم عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كانتي في حوار مع قناة RTL:"أنا في تشيلسي ولا زالت لدي أهداف هنا، ما قيل في مكان آخر ليس مهما".

وواصل "هذا ليس مهما. أنا في تشيلسي ومركز في ذلك".

أخبار متعلقة

مؤتمر أجيري – عن الشعور بالضغط قبل كأس الأمم.. وسبب عدم استدعاء صلاح هل تحسنت أرضيته؟ بالصور – عامر حسين يزور برج العرب لمتابعة أعمال التطوير قبل الدربي كاف يستقر على مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال.. تلبية لطلب الأهلي ولا مباريات وقت قرعة كأس الأمم مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: موقف إنبي يزيد من صعوبة المواجهة

وكتبت تقارير أن كانتي (27 عاما) قد يرحل عن تشيلسي بسبب عدم رضاه عن شغل مركز لاعب الوسط الارتكاز تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري.

وأشارت إلى أن الوجهة الأقرب لكانتي هي ريال مدريد.

وشارك كانتي في 43 مباراة مع تشيلسي في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقضي كانتي موسمه الثالث مع تشيلسي منذ رحل عن ليستر سيتي في 2016.

كانتي ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجمة العاشرة.. سيدات الأهلي يُتوجن بلقب إفريقيا للكرة الطائرة 9 دقيقة | رياضات أخرى
الفيفا يحدد موعد الاستماع لاستئناف تشيلسي ضد عقوبته من إبرام صفقات 20 دقيقة | أوروبا
إقالة مارك فوت بعد فشله في قيادة منتخب المغرب 23 عاما لأمم إفريقيا في مصر 27 دقيقة | الوطن العربي
نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف 57 دقيقة | أوروبا
رئيس دورتموند: لا يوجد نادي في العالم يستطيع إقناعنا ببيع سانشو ساعة | أوروبا
والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك