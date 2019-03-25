خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: موقف إنبي يزيد من صعوبة المواجهة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 13:38

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

شدد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي لكرة القدم على صعوبة مواجهة إنبي بسبب موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي أمام إنبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري بعد العودة من التوقف الدولي.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة إنبي ستكون صعبة بالتأكيد بسبب موقف النادي في جدول المسابقة".

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وتابع مدرب الإسماعيلي "ذلك الموقف يجعل إنبي يقاتل من أجل الثلاث نقاط والتقدم نحو المنطقة الدافئة بجدول المسابقة".

وأضاف أبو جريشة "هدفنا مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري من اجل تحسين مركزنا والعودة إلى المربع الذهبي".

وعن عودة اللاعبين المصابين أوضح أبو جريشة "الجهاز الفني ينتظر التعرف على موقف الإصابات وأتمنى استعادة اللاعبين قبل المباراة".

ويغيب محمود متولي ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وعماد حمدي بسبب التعرض للإصابة".

وأتم أبو جريشة تصريحاته "ننتظر عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات وهم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وشيلونجو".

ويقع الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة بينما إنبي يتذيل الترتيب برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري

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