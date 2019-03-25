الأهلي يكشف جاهزية سعد سمير وأيمن أشرف للقاء القمة

كشف الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة القدم عن جاهزية الثنائي سعد سمير وأيمن أشرف لخوض مباراة الزمالك في الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

وأوضح الجهاز الفني على الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الثنائي قد تعافى تماما من الإصابة وانتظما في التدريبات الجماعية.

وتعافى سعد سمير من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين تخلص أيمن أشرف من آلام كدمة الظهر التي اشتكى منها بين شوطي مواجهة شبيبة الساورة الأخيرة.

وفي نفس السياق خاض أيمن أشرف وعمرو جمال تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية.