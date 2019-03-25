كرة طائرة - آية الشامي: مؤازرة جمهور الأهلي ستكون نقطة فارقة في نهائي إفريقيا

الإثنين، 25 مارس 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

أية الشامي - كرة طائرة سيدات الأهلي

شددت آية الشامي لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة على ضرورة مساندة جمهور الفريق لهن قبل مواجهة قرطاج التونسي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام قرطاج التونسي في السادسة من مساء اليوم الاثنين في نهائي مكرر للنسخة الماضية التي حسمها الأهلي.

وقالت أية الشامي للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جمهور الأهلي ومؤازرته ستكون نقطة فارقة في نتيجة نهائي إفريقيا اليوم".

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وتابعت "نقدر مساندة الجماهير لنا من بداية البطولة ولهم الفضل الأبرز في أي إنجاز حققناه خلال السنوات الماضية".

وأضافت الشامي "لدينا طموح كبير للحفاظ على لقب إفريقيا هذا الموسم، وسيكون خير تعويض عن خسارة لقب البطولة العربية".

وكان الأهلي قد خسر البطولة العربية للأندية أمام الصفاقسي التونسي هذا العام.

وواصل الشامي حديثها "نعلم لاعبات قرطاج جيدا من خلال متابعتهن خلال البطولة ومن محاضرات حمدي الصافي المدير الفني للفريق".

وأتمت أية الشامي حديثها "المباراة لن تكون سهلة بالتأكيد وتحتاج لجهد وتركيز كبير، وأتمنى التوفيق لنا لحصد اللقب".

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