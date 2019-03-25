استشاري إصابات يوضح لـ في الجول كيف يتغلب نجوم القطبين على ضغط المباريات قبل القمة

الإثنين، 25 مارس 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يدخل نجوم الأهلي والزمالك قمة الدوري في 30 مارس بعد ضغط مباريات كبير بالإضافة لضغط أكبر منتظر في شهر أبريل.

حصل الفريقان على راحة الفترة الأخيرة بسبب التوقف الدولي للمنتخبات ليحصل كل من الفريقين على راحة سلبية قبل العودة للتدريبات استعدادا للقمة.

وتواصل FilGoal.com مع محمد شيحة استشاري الإصابات والتأهيل الطبيعي بنادي طلائع الجيش للحديث عن تأثير ضغط المباريات بدنيا على مواجهة القمة.

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وقال شيحة: "بالتأكيد ظروف ضغط المباريات تضيف أعباء بدنية وعصبية على اللاعبين، لكن فترة الراحة الأخيرة جيدة جدا".

وتابع "لا بد من عمل استشفاء بطرق سريعة بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، مثل الساونا والبخار والجاكوزي والمساج بالإضافة إلى كمدات الثلج باهتمام على الجسم كله".

وأضاف استشاري الإصابات "استعادة قوة ونشاط اللاعبين من خلال فيتامينات معينة بالإضافة لاستخدام أدوية لامتصاص حامض الأثك الموجود في العضلات والذي يسبب التعب والإرهاق".

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا وديا مساء غدا الثلاثاء قبل أن تعود بعثة الفراعنة قبل ثلاثة أيام من لقاء القمة.

ويتابع محمد شيحة استشاري الإصابات حديثه قائلا "من الضروري عمل اللاعبين إطالات لجميع عضلات الجسم من خلال برامج دقيقة يضعها مدرب الأحمال، كذلك علاج الإصابات العضلية الناتجة من الضغط".

وواصل شيحة حديثه "استخدام أنواع معينة من الأكل بناء على الوزن والتحاليل".

وأتم تصريحاته "يجب الالتزام بالنوم المبكر وتنفيذ برامج التغذية والتأهيلية بصورة جيدة لتجنب الإرهاق".

الأهلي الزمالك الدوري المصري

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