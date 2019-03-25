كرة طائرة - في نهائي مكرر.. سيدات الأهلي أمام قرطاج من أجل اللقب العاشر

الإثنين، 25 مارس 2019 - 11:15

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي

تدخل سيدات الأهلي للكرة الطائرة اليوم الاثنين نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة النادي بالجزيرة من أجل حصد اللقب العاشر.

ويواجه الأهلي فريق قرطاج التونسي في نهائي مكرر للنسخة الماضية في السادسة من مساء اليوم الاثنين.

وكان الأهلي قد تغلب على قرطاج التونسي في نهائي بطولتي 2016 و2018، إذ انتهى الأول بفوز الأحمر 3-2 في تونس بينما النسخة الأخيرة حسمها الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.

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وكان قرطاج التونسي قد حقق لقب البطولة الإفريقية مرة واحدة من قبل وكانت عام 2017 على حساب الشمس المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للعبة بتحقيق 9 ألقاب متفوقا بثلاثة ألقاب عن الأنابيب الكيني وأربعة ألقاب عن السجون الكيني.

وشهدت السنوات الأخيرة صحوة لسيدات الأحمر بتحقيق ثلاثة ألقاب في أخر أربع نسخ أقيمت.

ويلعب الأهلي النهائي رقم 20 في تاريخه، إذ حصد الأحمر اللقب 9 مرات والوصافة عشر مرات سابقة.

الأهلي كرة طائرة قرطاج التونسي

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