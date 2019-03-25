استمرار تأهيل وليد سليمان وحمدي فتحي.. ولاسارتي يدرس الزمالك بالفيديو

واصل الثنائي وليد سليمان وحمدي فتحي لاعبا الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وكان قد تعرض لها خلال مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في يناير الماضي.

بينما يعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مواجهة بتروجت بالدوري المصري.

وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا من برنامجه التأهيلي الذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وعلى جانب آخر عقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو قبل انطلاق مران اليوم.

وحرص لاسارتي على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك ومنح لاعبيه التعليمات وواجبات كل لاعب في المباراة.

وعقد أعضاء الجهاز الفني جلسة خاصة على هامش المران للحديث عن التجهيز للمرحلة المقبلة والمباريات الهامة خلال شهر أبريل ووضع البرنامج الخاص بها.