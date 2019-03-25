مورينيو: لا يملك أحد الآن ثمن مبابي

الإثنين، 25 مارس 2019 - 09:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

رغم أن سنه لم يتجاوز العشرين ربيعا إلا أنه ضمن صفوة نجوم العالم ومستقبل مشرق ينتظره، ولذلك يرى المدرب المخضرم جوزيه مورينيو أنه اللاعب الأغلى في سوق كرة القدم.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال البرتغالي لقناة كانال+ الفرنسية:"لا أقول إنه أفضل لاعب في العالم الآن، لكن في رأيي، قيمته هي الأعلى في السوق الآن".

وواصل مورينيو إشادته بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان "لو أني مدرب في ناد، لم أكن حتى لأفكر في مبابي لأنه لا يمكن شراؤه. لا يمكن الحصول عليه. إذا أراد أحد شرائه، حظ طيب!".

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الشاب الفرنسي الموهوب جاء رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2018، سبقه لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

ومبابي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما حصل عليه سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان لمبابي ذو الأصول الجزائرية الكاميرونية فضلا كبيرا في تتويج فرنسا بكأس العالم 2018.

مبابي

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