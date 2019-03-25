مجدي عبد الغني: الأهلي أقرب للدوري

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عبد الغني عبر قناة النهار "بدون انتماءات.. الأهلي الأقرب للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف: "لقد أخطأت بنشر تغريدة في تويتر احتفالا بأحد انتصارات الأهلي في الفترة الأخيرة ولن أكرر الأمر مستقبلا".

وأشار إلى أن الأهلي كان بعيدا تماما عن مستواه في بداية الموسم مع الفرنسي باتريس كارتيرون أو محمد يوسف عندما تولى المهمة بشكل مؤقت قبل التعاقد مع مارتن لاسارتي.

واستطرد "المدرب الأجنبي هو الأنسب للأهلي، وأي مدرب مصري يفوز معه بالدوري فهو مجرد استثناءات".

وتطرق مجدي عبد الغني للحديث عن صراع الانتخابات بالقلعة الحمراء، مؤكدا "لم أندم على دعم محمود طاهر في الانتخابات الأخيرة وإذا عاد بي الزمن لكررت ما فعلته، لأنني كنت مقتنعا بما أنجزه للنادي، واختلافي مع محمود الخطيب على قرارات وليس خلافا شخصيا، أنتقد من أجل الكيان فقط".

ولفت "إذا رأيت أن الأهلي حقق إنجازات وبطولات تحت قيادة مجلس الخطيب، فلن أتردد عن دعمه في الانتخابات القادمة، أسعى لمصلحة النادي فقط".

واستدرك: "أما تجربة الانتخابات في الأهلي، لن أكررها، ولن أخوضها مجددا، لم يقف معي أحد في الانتخابات الأخيرة، بينما تبقى رئاسة اتحاد الكرة حلما بالنسبة لي، ولكن لن أزاحم أحدا من أجل شغل هذا المنصب".