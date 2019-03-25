مجدي عبد الغني: الأهلي أقرب للدوري

الإثنين، 25 مارس 2019 - 08:27

كتب : FilGoal

مجدي عبد الغني

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عبد الغني عبر قناة النهار "بدون انتماءات.. الأهلي الأقرب للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف: "لقد أخطأت بنشر تغريدة في تويتر احتفالا بأحد انتصارات الأهلي في الفترة الأخيرة ولن أكرر الأمر مستقبلا".

أخبار متعلقة

قمر: نستطيع الفوز على الأهلي مجددا مجاهد: راعينا تخفيف الضغط على استاد القاهرة في كأس الأمم أمونيكي: فخور بإنجازي مع تنزانيا.. ولن أختار بين الزمالك والأهلي لهذا السبب اتحاد الكرة: القمة فرصة للتفاوض مع الكاف حول صلاحية برج العرب

وأشار إلى أن الأهلي كان بعيدا تماما عن مستواه في بداية الموسم مع الفرنسي باتريس كارتيرون أو محمد يوسف عندما تولى المهمة بشكل مؤقت قبل التعاقد مع مارتن لاسارتي.

واستطرد "المدرب الأجنبي هو الأنسب للأهلي، وأي مدرب مصري يفوز معه بالدوري فهو مجرد استثناءات".

وتطرق مجدي عبد الغني للحديث عن صراع الانتخابات بالقلعة الحمراء، مؤكدا "لم أندم على دعم محمود طاهر في الانتخابات الأخيرة وإذا عاد بي الزمن لكررت ما فعلته، لأنني كنت مقتنعا بما أنجزه للنادي، واختلافي مع محمود الخطيب على قرارات وليس خلافا شخصيا، أنتقد من أجل الكيان فقط".

ولفت "إذا رأيت أن الأهلي حقق إنجازات وبطولات تحت قيادة مجلس الخطيب، فلن أتردد عن دعمه في الانتخابات القادمة، أسعى لمصلحة النادي فقط".

واستدرك: "أما تجربة الانتخابات في الأهلي، لن أكررها، ولن أخوضها مجددا، لم يقف معي أحد في الانتخابات الأخيرة، بينما تبقى رئاسة اتحاد الكرة حلما بالنسبة لي، ولكن لن أزاحم أحدا من أجل شغل هذا المنصب".

الأهلي الدوري المصري مجدي عبد الغني

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة - في نهائي مكرر.. سيدات الأهلي أمام قرطاج من أجل اللقب العاشر دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – إيتو ودروجبا ضيفا شرف قرعة كأس الأمم.. وحكيم يحيي الحفل 10 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يجري اتصالات مع كاف لتأجيل مواجهة صن داونز 24 ساعة 19 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مجلسي كان يريد الانسحاب من الدوري.. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للانضباط 26 دقيقة | الدوري المصري
استمرار تأهيل وليد سليمان وحمدي فتحي.. ولاسارتي يدرس الزمالك بالفيديو 28 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: زيدان مصر على ماني ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك