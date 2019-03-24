بالفيديو – احتفال مثالي بالمئوية.. هازارد يقود بلجيكا لتخطي قبرص

الأحد، 24 مارس 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - بلجيكا

فاز منتخب بلجيكا على مضيفه القبري بهدفين دون رد، في ملعب نيو جي.إس.بي، بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020.

إيدين هازارد وميتشي باتشواي سجلا هدفي اللقاء في الدقائق الأولى من المباراة، ليضمنا وصول الشياطين الحمر للعلامة الكاملة.

بلجيكا رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمّد رصيد قبرص عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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قائد بلجيكا إيدين هازارد خاض مباراته رقم 100 مع منتخب بلجيكا، وهو ثالث أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده بعد يان فيرتونخن صاحب الـ112 مباراة، وأكسيل فيتسل صاحب الـ101 مباراة.

ساحر تشيلسي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، رافعا أهدافه الدولية إلى 29، قبل أن يصنع شقيقه ثورجان الهدف الثاني في الدقيقة 18 لـ ميتشي باتشواي.

بلجيكا قبرص تصفيات يورو 2020

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