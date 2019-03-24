بالفيديو – المجر تفاجئ كرواتيا بفوز مثير.. واسكتلندا تستفيق على حساب سان مارينو

الأحد، 24 مارس 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

المجر - كرواتيا

فازت المجر على كرواتيا وصيفة بطل العالم بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2020، على ملعب جروباما.

أنتي ريبيتش سجّل هدف كرواتيا الوحيد، ليرد عليه الثنائي آدم شالاي وماتي باتكاي بهدفي انتصار المجر.

لترفع المجر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمّد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط بعد فوزها في المباراة الأولى.

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فريق المدرب زلاتكو داليتش افتتح التسجيل في الدقيقة 13 بواسطة أنتي ريبيتيش.

قبل أن يتلقى التعادل في الدقيقة 34 عن طريق آدم شالاي.

بينما سجّل باتكاي هدف الانتصار قبل 14 دقيقة على نهاية المباراة.

وفي المجموعة الثامنة، استفاقت اسكتلندا بفوز على سان مارينو بهدفين مقابل لا شيء.

كيني مكلين سجّل هدف البريطانيين الأول بالدقيقة الرابعة، وجوني راسل أضاف الهدف الثاني في الدقيق 74.

لتحصد اسكتلندا أول 3 نقاط بعد الهزيمة أمام كازاخستان في أول جولة. بينما فشلت سان مارينو في حصد أولى نقاطها.

كرواتيا المجر تصفيات يورو 2020

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