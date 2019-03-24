بالفيديو - هدف ويلز المبكر يقهر سلوفاكيا.. وتشيرشيف يقود روسيا لفوز عريض على كازاخستان

الأحد، 24 مارس 2019 - 18:26

كتب : FilGoal

منتخب ويلز

حققت ويلز المطلوب وتجاوزت ضيفتها سلوفاكيا بهدف دون رد، على ملعب كارديف سيتي، في المجموعة الخامسة لتصيفات يورو 2020.

لتحصد ويلز 3 نقاط من أولى مبارياتها في مشوار التصفيات، ويتجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط ولكن من مباراتين.

القائد جاريث بيل خاض المباراة بذكريات جميلة، إذ سجّل هدفه الدولي الأول مع ويلز عام 2006 في شباك نفس المنافس: سلوفاكيا.

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لكنه لم يكن صاحب هدف الانتصار هذه المرة، بل زميله دانييل جيمس الذي سجّل بعد 5 دقائق فقط.

ليكون هدف جيمس هو أسرع هدف لـ ويلز في مباراة رسمية منذ هدف المدرب الحالي، ريان جيجز، في سان مارينو عام 2006، إذ سجله بعد 3 دقائق حينها.

وفي المجموعة التاسعة، اكتسحت روسيا مضيفتها كازاخستان بأربعة أهداف دون مقابل، على أستانا أرينا.

دينيس تشيرشيف واصل تألقه وافتتح التسجيل لروسيا بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 18.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عاد جناح فالنسيا وأضاف الهدف الثاني، والثالث له في ظرف أيام بعد هدفه في شباك بلجيكا بالجولة الأولى من التصفيات.

تشيريشيف واصل التألق، وصنع الهدف الثالث للقائد أرتيم دزوبا بعرضية أرضية تابعها مهاجم زينيت دون عناء في شباك أصحاب الأرض.

قبل أن يختتم أبزال بيسيبكوف الأهداف الروسية بالخطأ في شباك بلاده.

لتحصد روسيا أول 3 نقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى، ويتجمد رصيد كازاخستان في المقابل عند 3 نقاط بعد فوزها المبهر على اسكتلندا قبل أيام.

ويلز روسيا سلوفاكيا كازاخستان تصفيات يورو 2020

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