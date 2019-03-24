رئيس أحد: نتحمل مسؤولية ما حدث مع جمعة ومؤمن زكريا

الأحد، 24 مارس 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

أحمد جمعة - أحد

قال سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي، إنه لم يتم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع مهاجم الفريق أحمد جمعة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وصرح الحربي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فسخ التعاقد لا يتم إلا بعد إعداد تقرير فني وطبي كامل، فلن يغادر أي لاعب النادي إلا بعد الحصول على حقوقه بالتراضي مثلما حدث مع مؤمن زكريا".

وأضاف: "أتمنى أن يكون اللاعبون المصريون المنضمون إلينا مستقبلا لا يعانوا من إصابات مستمرة، لأن مؤمن زكريا كان يعاني من إصابة منذ فترة".

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وأشار رئيس النادي السعودي: "لقد كانت الثقة متبادلة بيننا وبين إدارة الأهلي، إلا أننا لا نحمل اللاعب أو أي جهة أخرى مسؤولية ما حدث".

وأتم سعود الحربي تصريحاته: "بل نحن من نتحمل المسؤولية، وكان من المفترض إجراء كشف طبي دقيق على اللاعب قبل التوقيع معه".

أحد أحمد جمعة

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