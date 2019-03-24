حازم إمام: عرض أفكار الجماهير لتصميم زي منتخب مصر "خطوة غير منطقية"

تفهم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الانتقادات الموجهة لزي المنتخبات الوطنية الذي صممته شركة "بوما".

وقال إمام خلال تقديمه للبرنامج الإذاعي "وان تو": "لقد تغيرت آراء البعض بشأن الزي بعدما ظهر به المنتخبين الأول والأوليمبي في مباراتي النيجر وأمريكا، لذا كان من الأفضل الانتظار قبل إطلاق الأحكام النهائية بالقبول أو الرفض".

وأضاف: "من غير المنطقي إرسال تصميمات فردية لبعض الأشخاص إلى شركة عالمية تدفع رواتب ضخمة لمصممي الملابس بها، لا نتعامل مع شركة (تحت بير السلم)".

واستدرك: "قد تكون هذه الخطوة مقبولة عند التعامل مع شركة محلية، فالأمر ليس مجرد زي فقط بل هناك أطقم المباريات والتدريبات والكرات وغيرها من البنود الأخرى للتعاقد بين اتحاد الكرة والشركة العالمية".

وأشار: "لابد أن يفهم الناس كيف تسير الأمور في هذا الشأن، لم تكن لدينا رفاهية الوقت، بل كان مطلوبا من شركة بوما كميات كبيرة من الزي للمنتخبات المختلفة، لذا كان الوقت ضيقا للمطالبة بتصميمات معينة تحمل علامات تاريخية تخص مصر".

واختتم حازم إمام تصريحاته في هذا الشأن: "بعد بطولة كأس أمم إفريقيا سيتم تصميم زي للمنتخب يتفق مع تاريخ مصر بعد التنسيق بين الشركة الراعية واتحاد الكرة".