وزارة الشباب والرياضة تنهى أزمة لاعبي المنتخب للمصارعة

الأحد، 24 مارس 2019 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

محمود فوزي - مصارعة رومانية

حرصت وزارة الشباب والرياضة على إنهاء كافة المعوقات التى تواجه لاعبي المنتخبات القومية المختلفة في رياضة المصارعة.

وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم اجتماعا مع لاعبي المنتخب القومى للمصارعة؛ للوقوف على متطلباتهم وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الأخيرة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحرص على الوقوف خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج بأولمبياد طوكيو 2020.

أخبار متعلقة

برعاية وزارة الشباب والرياضة.. اتفاقية تعاون بين "لاليجا" ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة الخطيب يحضر حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لسيدات الطائرة.. ودعوة وزير الرياضة سيزار: ليفربول المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال 5 قرارات من اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الوزراء: رياضيون عالميون يشاركون في قرعة أمم إفريقيا

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم وعدم الالتفات حول الشائعات.

وحرص صبحي على الاستماع لكافة احتياجات اللاعبين خلال الفترة القادمة، ووعد بتوفير أفضل الاماكن لإقامة المعسكرات الداخلية للاعبين وإنهاء أزماتهم الخاصة بالجانب التعليمي بالتنسيق مع الجامعات المصرية المختلفة.

ووعد وزير الرياضة بتقديم مزيد من الاهتمام للاعبي المنتخب القومى للمصارعة من خلال توفير برامج الرعاية الخاصة لكل لاعب بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل توقيع وزار الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون خلال الفترة الأخيرة.

وفى نهاية اللقاء أكد اللاعبون أنهم سيقومون بالتركيز في العملية التدريبية وبذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية خلال الدورة القادمة بطوكيو 2020.

مصارعة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر تصفيات إفريقيا - ليبيا تواجه جنوب إفريقيا لمقعد عربي أخير 14 دقيقة | إفريقيا
كرة يد - الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع الروسي ألكسندر سيمكوف.. وينتظر البطاقة الدولية 27 دقيقة | رياضات أخرى
تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وتحويل رئيسه للجنة الانضباط 30 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - هدف ويلز المبكر يقهر سلوفاكيا.. وتشيرشيف يقود روسيا لفوز عريض على كازاخستان 33 دقيقة | أوروبا
لجنة المسابقات لـ في الجول: قمة الزمالك والأهلي دون جمهور.. ومن الطبيعي حضور 30 فردا في المباراة 42 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – راحة لـ النقاز وغياب عبد الله جمعة لظروف خاصة.. ورسالة من جروس قبل القمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 4 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

قد ينال إعجابك