لاعب ليفربول السابق: صيام صلاح التهديفي لا يشغلني طالما نفوز بالمباريات

الأحد، 24 مارس 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

لا يشغل ستيف مكمانامان لاعب ليفربول السابق باله بشأن صيام محمد صلاح التهديفي مؤخرا، في ظل تحقيق الريدز لعدة انتصارات.

صلاح سجل هدفا وحيدا في مباريات العشرة الأخيرة، مقابل 10 أهداف سجلها زميله ساديو ماني في العدد نفسه من المباريات.

وقال ماكمانامان في تصريحات لسبورتس مول عن مهاجمي ليفربول: "في الوقت الحالي أحدهم يقدم مستويات رائعة والآخر لا يفعل ذلك".

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وأضاف "المهاجم الذي يصوم عن التهديف هو من تعودنا على مشاهدة أهدافه" في إشارة لصلاح.

وشدد لاعب ريال مدريد السابق "في الحقيقة لا يشغلني الأمر طالما أن أحدهم يسجل".

وأردف "طالما كان من يسجل هو محمد صلاح أو روبرتو فيرمينو أو ساديو ماني فهذا كل ما يهم، طالما أنهم يفوزون في المباريات".

وأحرز صلاح (26 عاما) 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة في 41 مباراة شارك بها في الموسم الحالي مع ليفربول.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي لكن للأخير لقاء مؤجل يستطيع به استعادة المركز الأول.

ويخوض ليفربول لقاء صعبا أمام توتنام في الدوري في 31 مارس ثم يلعب ضد ساوثامبتون قبل أن يستضيف بورتو في 9 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

محمد صلاح ساديو ماني روبرتو فيرمينو ليفربول

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