كاراجر: فان دايك أفضل مدافع في أوروبا

يرى جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول أن فيرجيل فان دايك مدافع الفريق هو الأفضل في أوروبا هذا الموسم.

تألق نجمنا المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني إلى جانب الصخرة الدفاعية فان دايك، جعل ليفربول ينافس بقوة حتى الآن على لقب الدوري الإنجليزي ويتبادل مع مانشستر سيتي المركز الأول.

عن رأيه في ما إذا كان فان ديك هو المدافع الأفضل أوروبيًا، قال كاراجر: "نعم، أنا أراه كذلك. بالأداء الذي يقدمه هذا الموسم، أعتقد أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وسأكون متفاجئًا كثيرًا إذا لم يفز بالجائزة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ليفربول "عندما تعاقد ليفربول معه، كانت هناك العديد من ردود الأفعال المستنكرة للمبلغ الكبير الذي دُفع فيه، ولكن بالنظر إلى المستوى الذي ظهر به منذ قدومه إلى هنا، فأعتقد أن ليفربول لن يفكروا في التفريط فيه حتى وإن عُرض عليهم مبلغًا مضاعفًا، وهذا ما يثبت جودته العالية كمدافع".

وشدد أسطورة دفاع ليفربول عن المدافع الهولندي "إنه في عُمر مثالي الآن، وجميعنا يعلم أن المدافعين يستمرون في الملاعب حتى أعمار متأخرة، لذا آمل أن نظل نراه في الملاعب لعقد قادم".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو، وذلك قبل نحو شهر ونصف من نهاية الموسم.

ليفربول 76 نقطة من 31 مباراة. مانشستر سيتي 74 نقطة من 30 مباراة.

وفي دوري أبطال أوروبا، تخطى ليفربول عن جدارة واستحقاق عقبة بايرن ميونيخ، ليضرب موعدا مع بورتو في ربع النهائي.