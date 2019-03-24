ترويجي - بنك عوده يمنحك فرصة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا من الملعب

هل تحلم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 من ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد؟

الآن أمامك طريقة لفعل ذلك.

استخدام بطاقات MasterCard الائتمانية أو الخصم المباشر من بنك عوده خلال شهر مارس، قد تجعلك سعيد الحظ الفائز برحلة لفردين لمدة 5 أيام، لحضور إحدى مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو مباراة النهائي في مدريد.

ليس ذلك فقط، فإن كنت سعيد الحظ ستتمكن من حضور المباراة من الدرجة المميزة في الملعب.

هيا بادر باستخدام بطاقات بنك عودة، فقد تكون صاحب #سيلفي_الأبطال من ملعب نهائي دوري الأبطال.