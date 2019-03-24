أسطورة ليفربول: سيتي الأقرب للقب الدوري الإنجليزي ولكن

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول أن مانشستر سيتي هو الأقرب لحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه شدد على فرص الريدز الكبيرة كذلك.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو، وذلك قبل نحو شهر ونصف من نهاية الموسم.

وقال كاراجر في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "السباق بين سيتي وليفربول محتدم للغاية، وما زلت أعتقد أن سيتي هو المرشح المفضل لأنهم حققوا اللقب من قبل".

وأضاف "لكن ليفربول في وضع جيد أيضًا. السباق الحقيقي سيبدأ بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي. هناك سبع مباريات متبقية وستكون مثيرة للغاية".

ورد كاراجر على سؤاله هل سيكون هناك مطبات في الطريق؟ بقوله "لا شيء، أتمنى أن يجدها سيتي فقط".

وأردف "أعتقد أن كلا الفريقين سيسقطان نقاطًا وأتوقع أن الطريق سيكون شائكا.، ستكون نهاية رائعة للموسم، ستكون مثيرة حقًا".

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

الصراع ملتهب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).

يذكر أن مباريات الجولة قبل الأخيرة والجولة الختامية من الدوري الإنجليزي ستلعب في وقت واحد، وقد تشهد أحدهما ذهاب اللقب إلى مدينة ليفربول أو مدينة مانشستر.