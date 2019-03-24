ليفربول ينتظر عودة الخماسي المصاب عقب التوقف الدولي

ينتظر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عودة 5 لاعبين من الإصابة بعد فترة التوقف الدولي الحالية، ليدعموا الريدز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو، وذلك قبل نحو شهر ونصف من نهاية الموسم.

وأشارت جريدة إيفنينج ستاندرد إلى أن خمسة لاعبين مصابين سيدعمون رحلة كلوب نحو محاولة تحقيق بطولة هذا الموسم.

فقد أوضحت أن الثنائي المصاب منذ فترة طويلة، أليكس أوكسلاد تشامبرلين وجو جوميز سيعودان الأسبوع المقبل.

بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي أصيب في معسكر منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي.

كما سيكون الثنائي نابي كيتا وجيردان شاكيري جاهزان للمشاركة ضد توتنام الأحد المقبل بعد غيابهما عن مباريات غينيا وسويسرا الدولية على التوالي.