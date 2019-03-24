ليفربول ينتظر عودة الخماسي المصاب عقب التوقف الدولي

الأحد، 24 مارس 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

ليفربول

ينتظر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عودة 5 لاعبين من الإصابة بعد فترة التوقف الدولي الحالية، ليدعموا الريدز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو، وذلك قبل نحو شهر ونصف من نهاية الموسم.

وأشارت جريدة إيفنينج ستاندرد إلى أن خمسة لاعبين مصابين سيدعمون رحلة كلوب نحو محاولة تحقيق بطولة هذا الموسم.

أخبار متعلقة

مهاجم ليفربول: اللعب بجوار صلاح وماني يجعل الأمور أسهل جيرارد: تتويج ليفربول بالدوري سيجعلني أسعد إنسان في العالم هازارد: لا شيء بعد بخصوص ريال مدريد جيجز: أجبرت نفسي على كره أرسنال لأتحفز أمامه

فقد أوضحت أن الثنائي المصاب منذ فترة طويلة، أليكس أوكسلاد تشامبرلين وجو جوميز سيعودان الأسبوع المقبل.

بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي أصيب في معسكر منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي.

كما سيكون الثنائي نابي كيتا وجيردان شاكيري جاهزان للمشاركة ضد توتنام الأحد المقبل بعد غيابهما عن مباريات غينيا وسويسرا الدولية على التوالي.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

ليفربول يورجن كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماني ينتقد أرضيات ملاعب السنغال 24 دقيقة | إفريقيا
حازم إمام: عرض أفكار الجماهير لتصميم زي منتخب مصر "خطوة غير منطقية" 31 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - بوغانمي لـ في الجول: سعيد بالانضمام للزمالك وأسعى للسوبر.. حسن أخطر لاعبي الأهلي 38 دقيقة | رياضات أخرى
وزارة الشباب والرياضة تنهى أزمة لاعبي المنتخب للمصارعة 54 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الفتاح لـ في الجول: طاقم تحكيم أوروبي من التصنيف الأول لمباراة القمة ساعة |
لاعب ليفربول السابق: صيام صلاح التهديفي لا يشغلني طالما نفوز بالمباريات ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 4 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

قد ينال إعجابك