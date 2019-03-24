المدير التنفيذي بالأهلي: جاهزون لخوض القمة على برج العرب.. ولم نتلق خطابات بشأن الجماهير

الأحد، 24 مارس 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة الساورة

شدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الفريق جاهز لكل الاحتمالات بشأن ملعب مباراة القمة ضد الزمالك يوم 30 مارس المقبل في الدوري المصري.

وأوضح مرجان أن الأهلي ملتزم بخوض المباراة على ملعب برج العرب كما أرسل اتحاد الكرة للنادي.

وصرح مرجان عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "الأهلي دائما وأبدا يحترم بالخطابات الرسمية، لذا ملتزمون بخوض لقاء الزمالك في ملعب برج العرب، لأننا لم نتلق أي خطابات بنقل المباراة إلى ملعب آخر".

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وأوضح "لن نشتت تركيزنا، والفريق جاهز لكل الاحتمالات، وسيتم التشاور مع الجهاز الفني لدراسة الأمر".

وشدد محمد مرجان في نفس الشأن "لم نتلق أي خطابات أيضا من اتحاد الكرة بشأن الحضور الجماهيري".

وعن حال أرضية الملعب "أثق أن المسؤولين عن ملعب برج العرب لن يتركوا أرضية الاستاد بهذه الحالة، فهو أحد الملاعب المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا، ومن الوارد أن ينضم لملاعب البطولة فجأة مثلما حدث مع ستاد السلام".

وعن احتمالية حضور مجلس إدارة الأهلي لمباراة الزمالك، رد المدير التنفيذي للنادي: "الأمر يحدده الارتباطات الخارجية لهم".

وأتم حديثه "أعضاء المجلس لا يتأخرون عن دعم فرق النادي في كل الرياضات، وحضر 90% منهم لقاءات سابقة في الفترة الأخيرة".

الأهلي الزمالك برج العرب

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