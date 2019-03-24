جيرارد: تتويج ليفربول بالدوري سيجعلني أسعد إنسان في العالم

وصف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول شعوره في حالة تحقيق الفريق للقب الدوري هذا الموسم بأنه الأسعد على الاطلاق، في ظل تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

كان جيرارد قد ترك فريق رينجرز الاسكتلندي الذي يتولى إدارته الفنية لفترة قصيرة للعودة لملعب أنفيلد والمشاركة في مباراة خيرية ضد ميلان، وعلى الرغم من تركيزه الكامل مع فريقه الحالي، إلى أن قائد الريدز السابق أكد أنه يدعم ويشجع ليفربول من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال جيرارد في تصريحات لموقع ليفربول: "أؤكد لك أنني لازلت أشعر بالضغط إلى الآن! هذا الأمر لا يفارق تفكيري. مهمتي أن أقود رينجرز الآن، ولكنني أبقي عيني على آنفيلد طوال الوقت".

وأضاف "أتمنى أن يستطيع الرفاق في ليفربول الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، فهذا سيجعلني أسعد إنسان في العالم".

أعرب جيرارد عن سعادته البالغة بمنحه الفوز لفريق أساطير ليفربول بهدف في اللحظات الأخيرة أمام مدرج الكوب الشهير في مباراة الفريق الخيرية ضد أساطير ميلان.

كان جيرارد قد أحرز هدف الفوز قبل دقيقة واحدة على انتهاء المباراة من تسديدة أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى ميلان، وهو الهدف الذي منح أساطير ليفربول الفوز في المباراة التي حضرها ما يقرب من 50 ألف متفرج في ملعب أنفيلد وشارك فيها العديد من نجوم ليفربول وميلان السابقين.

عقب المباراة، قال جيرارد: "دائمًا ما أكون سعيدًا بارتداء قميص الريدز والعودة لأنفيلد، خاصة عندما يكون ممتلئًا بالجماهير. إنه شعور رائع أن ألعب مع زملائي ضد ميلان مرة أخرى وأن أحرز هدف الفوز. أود أن أشكر كل من حضروا وساندوا الفريق، دائمًا ما أكون سعيدًا بالمشاركة في مثل هذه المباريات، وأتشوق كثيرًا للعب فيها بمجرد وصول الدعوة إليّ".

وأكمل القائد التاريخي لليفربول: "لقد ضحى اللاعبون بوقت فراغهم من أجل المجئ إلى هنا والمشاركة في هذه المباراة. كان بإمكانهم أن يقضوا وقتهم هذا مع عائلاتهم، ولكنهم أرادوا أن يشاركوا في هذا الحدث وإمتاع الجماهير. أود أن أشكرهم جميعًا".