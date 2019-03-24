مران الأهلي - انتظام أيمن أشرف ومشاركة قوية للشناوي.. استئناف لطفي للتدريبات بعد الإصابة

يخوض فريق الأهلي مرانه اليوم الأحد على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك، وشهد انتظام أيمن أشرف.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وعاد أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس المقبل ضمن مباريات الدوري المصري.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بقوة في تدريبات حراس المرمى بعد شكواه من إصابة.

وتعرض علي لطفي حارس مرمى الفريق لإصابة في كاحل القدم، لكنه خضع للعلاج واستكمل المران مرة أخرى.

وشهدت تقسيمة اللاعبين اليوم مشاركة سعد سمير مدافع الفريق، كما شارك عمرو جمال في التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

ويقع الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر بعد مرور 22 مباراة لكل منهما.