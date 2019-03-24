مران الأهلي - انتظام أيمن أشرف ومشاركة قوية للشناوي.. استئناف لطفي للتدريبات بعد الإصابة

الأحد، 24 مارس 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الساورة

يخوض فريق الأهلي مرانه اليوم الأحد على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك، وشهد انتظام أيمن أشرف.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس المقبل ضمن مباريات الدوري المصري.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – اختبار طبي جديد لـ النقاز للاطمئنان على جاهزيته أمام الأهلي مران الأهلي - الشناوي يبدأ تدريبات الكرة.. وسليمان يشارك الشوالي: الأهلي والزمالك سيتأهلان لنصف النهائي.. وصراعهما يفيد التونسيين الأهلي يعدد مكاسب ودية شبين.. وسداسي الفريق يواصل التأهيل

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بقوة في تدريبات حراس المرمى بعد شكواه من إصابة.

وتعرض علي لطفي حارس مرمى الفريق لإصابة في كاحل القدم، لكنه خضع للعلاج واستكمل المران مرة أخرى.

وشهدت تقسيمة اللاعبين اليوم مشاركة سعد سمير مدافع الفريق، كما شارك عمرو جمال في التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

ويقع الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر بعد مرور 22 مباراة لكل منهما.

أيمن أشرف الأهلي الزمالك لطفي الشناوي

نرشح لكم

أخر الأخبار

وزارة الشباب والرياضة تنهى أزمة لاعبي المنتخب للمصارعة 4 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الفتاح لـ في الجول: طاقم تحكيم أوروبي من التصنيف الأول لمباراة القمة 13 دقيقة |
لاعب ليفربول السابق: صيام صلاح التهديفي لا يشغلني طالما نفوز بالمباريات 32 دقيقة | المحترفون
علي لطفي: الفوز على الزمالك يقربنا من الدوري.. وهدفنا استعادة اللقب الإفريقي 55 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يطير إلى نيجيريا ساعة | منتخب مصر
فان دايك: رأيت الموت وكتبت وصيتي حين أصبت بانفجار الزائدة الدودية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 4 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

قد ينال إعجابك