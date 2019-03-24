كومان دون تردد: ميسي الأفضل

الأحد، 24 مارس 2019 - 09:07

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل بالهدف الثالث في ليون

فور سؤاله عن اللاعب الأفضل لم يتردد رونالد كومان مدرب هولندا في الإجابة، بالنسبة له ليونيل ميسي هو النجم الأول.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وسأل صحفي كومان "أنت ولوثار ماتيوس ورونالدينيو وأنطوان جريزمان وجوردي ألبا مولودون في 21 مارس، من الأفضل؟" فأجاب مدافع برشلونة السابق "الأفضل؟ الأفضل هو ميسي، لن تعجبك هذه الإجابة إن كنت من البرازيل".

ثم كرر الصحفي سؤاله ليرد كومان "رونالدينيو". لماذا؟ فأجاب الهولندي "لأنه لعب في برشلونة".

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تسديدة كومان الصاروخية في شباك سامبدوريا حققت لبرشلونة أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا موسم 1991-1992.

ثم جاء رونالدينيو ليتوج بالبطولة مع الفريق في 2005-2006.

وميسي كان بطلا في التتويجات الثلاثة التالية 2008-2009 و2010-2011 و2014-2015.

ميسي رونالدينيو

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