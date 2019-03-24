هازارد: لا شيء بعد بخصوص ريال مدريد

اضطر نجم بلجيكا للإجابة على سؤال بشأن ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأولى أمام مضيفتها قبرص يوم الأحد في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2020.

شعر إدين هازارد أن سؤالا يخص الفريق الإسباني في الطريق إليه ليبادر بالقول:"لا، لا، لست هنا للحديث عن ريال مدريد".

لكن لاعب تشيلسي اضطر في النهاية للإجابة فأوضح "لا شيء بعد. أنا مركز على مباراة قبرص. هذا ما أعمل عليه الآن".

تقرير تلو الآخر يزعم أن هازارد قريب من الانضمام إلى ريال مدريد خاصة بعد عودة المدرب زين الدين زيدان للفريق.

وصرح هازارد سابقا أنه يتمنى اللعب تحت قيادة نجم فرنسا السابق.

وسجل هازارد هدفين في انتصار بلجيكا بنتيجة 3-1 على روسيا يوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020.

ويقود هازارد الفريق، المتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم الأخيرة، أمام قبرص.