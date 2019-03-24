جيجز: أجبرت نفسي على كره أرسنال لأتحفز أمامه

الأحد، 24 مارس 2019 - 08:28

كتب : FilGoal

جيجز

كان الصراع على زعامة إنجلترا شرسا بين مانشستر يونايتد وأرسنال في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والأولى من الألفية الثالثة وكان ريان جيجز جناح الأول يحفز نفسه بطريقة خاصة لمواجهة الفريق اللندني.

وقال مدرب ويلز في حوار مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"لم أحب أرسنال. لم أحب (باتريك) فييرا لأنه لم يعاقب على أفعال سيئة. لم أحب (إيمانويل) بوتي بسبب شعره الطويل. لم أحب (دينيس) بيركامب. لم أحب (روبرت) بيريس رغم أنك إذا قابلته الآن تجده رائعا".

وواصل جيجز "لم أكن حتى أنظر إليهم، لم أعرف من هؤلاء ولم أرغب في المعرفة. لم أسمح لنفسي بتقييم أي منهم. بيركامب؟ لا، قلت لنفسي إنه ليس جيدا مثل إريك كانتونا. لم تكن تلك شخصيتي".

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وأتم "لم أكن أنا، لكن عليك التفكير بهذه الطريقة، هذا الكره الشديد. كان حافزا قويا. لكن في قرارة أنفسنا لطالما عرفنا. كانوا أقوياء والمنافسة معهم كانت كل شيء بالنسبة لنا. أكثر حتى من ليفربول ذلك الوقت".

35 مباراة قوية بين أرسنال ويونايتد شارك فيها جيجز، سجل 3 مرات وهدفه الأشهر والأجمل كان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1998-1999، الموسم الذي حقق فيه الفريق الثلاثية، الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

جيجز أرسنال مانشستر يونايتد

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