خاص لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: لم أتوقع استبعادي من المنتخب الأوليمبي

السبت، 23 مارس 2019 - 23:44

كتب : ياسر الشريف

أحمد أيمن - الإسماعيلي

أبدى أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي، اندهاشه من عدم انضمامه لمنتخب مصر الأوليمبي.

أحمد أيمن

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

اللاعب الذي ظهر بشكل متكرر في صفوف الإسماعيلي بالفترة الماضية، صرّح لـ Filgoal.com: "بعد مشاركتي في مع الإسماعيلي في الفترة الماضية محليًا وإفريقيًا والإشادة التي تحصلت عليها، توقّعت أنه سيتم ضمي للمنتخب الأوليمبي".

وأضاف اللاعب الشاب: "سأعمل على التواجد في التشكيل الأساسي للإسماعيلي والحفاظ على مستواي لأنضم للمنتخب الأوليمبي في الفترة المقبلة".

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وكشف أيمن عن أهدافه الجماعية للفترة المقبلة: "نسعى لمواصلة الانتصارات المحلية في المباريات المقبلة حتى نحسّن من مركز الفريق في جدول الدوري".

آملا في تقدم الإسماعيلي على جدول الترتيب بعد استكمال مبارياته: "الفوز بالمباريات المؤجلة سيجعلنا نقترب من المربع الذهبي".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها.

الإسماعيلي أحمد أيمن

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