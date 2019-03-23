التشكيل - كين يقود صبية إيطاليا أمام فنلندا.. وإسبانيا تجدد الثقة في نجومها أمام النرويج

السبت، 23 مارس 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

دفع لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بـ دافيد دي خيا في حراسة مرمى لاروخا، أمام النرويج، في مباراة الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020 على ملعب المستايا.

وشهدت التشكيلة وجود ألفارو موراتا في خط الهجوم، مع تواجد ماركو أسينسيو رغم الشكوك التي أحاطت بلاحقه بالمباراة.

كما يظهر داني سيبايوس في خط الوسط رغم عدم مشاركته أساسيًا مع ريال مدريد في الفترة الماضية، إلى جانب داني باريخو الذي يلعب على ملعب فريقه فالنسيا.

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تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: خيسوس نافاس - سيرخيو راموس - إينيجو مارتينيز - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - داني باريخو - داني سيبايوس

الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو مورينو - ألفارو موراتا

وفي مباراة أخرى، تواجه إيطاليا نظيرتها فنلندا في مدينة بارما بالجولة الأولى من التصفيات أيضا.

روبيرتو مانشيني مدرب الأتزوري عوّل على الشاب مويس كين في خط الهجوم، إلى جوار زميله في يوفنتوس فيديريكو بيرناردسكي.

لكنه في المقابل اعتمد على خبرة ثنائي البيانكونيري كيليني وبونوتشي في قلب الدفاع

تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: كريستيانو بيتشيني - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - كريستيانو بيراجي

الوسط: جورجينيو - ماركو فيراتي - نيكولو باريلا

الهجوم: مويس كين - فيدريكو بيرنارديسكي - شيرو إيموبيلي

إيطاليا إسبانيا فنلندا النرويج تصفيات يورو 2020

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