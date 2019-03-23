الإسماعيلي يصعّد 4 شبان للمشاركة في مباراة الجيش الودية

السبت، 23 مارس 2019 - 19:54

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

قرر سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي، تصعيد 4 لاعبين شبان للتدرب مع الفريق الأول.

الخطوة تأتي قبل يوم واحد من خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش غدا الأحد، لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالي.

الرباعي الشاب هو: محمد سليمان، ومحمود البدري، ومحمد بيومي، وأحمد فتحي كاستلو.

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هذا الرباعي تم تصعيده من فريق 1999 الذي يتصدى منافسات بطولة الجمهورية في فئته العمرية.

المدرب المقدوني سيدومير أبدى إعجابه بهؤلاء اللاعبين، ليتواصل تعويل الجهاز الفني للدراويش على الشباب، بعد إعطاء الفرص في الفترة الماضية لـ محمد الضرف ومدحت فقوسة وأحمد أيمن، ومن قبلهم محمد صادق.

الإسماعيلي يفتقد للثنائي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي المتواجدين مع منتخب مصر الأول، ومحمد صادق المنضم لمنتخب مصر الأوليمبي، وبينسون شيلونجو المتواجد مع منتخب بلاده ناميبيا.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري برصيد 31 نقطة في الدوري المصري.

الإسماعيلي

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