بالفيديو - في غياب خربين وحضور ميداني.. سوريا تثأر من الأردن وتهزمها في الوقت القاتل

السبت، 23 مارس 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

فراس الخطيب - سوريا

فاز منتخب سوريا على جاره الأردن بهدف دون رد، في كأس الصداقة الودية، بمدينة البصرة العراقية.

الهدف السوري الوحيد سُجل في اللحظات الأخيرة بواسطة القائد العائد للمنتخب: فراس الخطيب.

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ويأتي هذا الفوز السوري بعد أسابيع قليلة من الخسارة 0-2 أمام الأردن في دور المجموعات لكأس آسيا 2019، والتي ودّعها نسور قاسيون من الدور الأول.

المباراة شهدت مشاركة عمر الميداني مدافع بيراميدز في صفوف سوريا، وغياب زميله عمر خربين الذي اعتذر عن المشاركة في كأس الصداقة مع منتخب بلاده.

كما غاب عمر السومة هداف الأهلي السعودي للإصابة، فيما تواجد أحمد الصالح في خط الدفاع.

وتسببت الدقائق الأولى في إحلال الرعب على المشاهدين، عندما اصطدم السوري محمد الواكد بـ عامر شفيع قائد الأردن، ليسقط الواكد مغشيًا عليه وسط محاولات من كل اللاعبين لإفاقته.

لحسن الحظ، لم استفاق الواكد وأكمل المباراة، بل كاد أن يسجّل هدفا أسطوريا بكعب القدم في الدقيقة 64.

العارضة بدورها أنقذت هدفا سوريًا جديدا في الدقيقة 78، قبل أن يحسم البديل الخطيب المواجهة في الدقيقة 86.

الخطيب كان مستبعدا من قائمة سوريا في كأس آسيا الأخيرة، قبل أن يعود في التوقف الدولي الحالي تحت قيادة المدرب الوطني فجر إبراهيم.

سوريا الأردن

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