خاص لاعب سان جيرمان لـ في الجول: اللعب لمنتخب مصر كان حلمي.. وهذه تفاصيل استدعائي

السبت، 23 مارس 2019 - 19:26

كتب : وسيم أحمد

عمر ياسين

قال عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إن اللعب لمنتخب مصر كان حلمه، بعد استدعائه لمعسكر منتخب الفراعنة الأوليمبي.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن استدعاء لاعب باريس سان جيرمان ضمن مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، للتعرف عليهم خلال المعسكر الحالي للفريق بإسبانيا. ( اقرأ تصريحاته )

وقدم FilGoal.com التهنئة للاعب، وصرح عمر ياسين "شكرا جزيلا لكم على التهنئة وشكرًا أيضاً لـFilgoal.com ووسيم أحمد الذي أتاح لي هذه الفرصة وقام بالتواصل مع الجهاز الفني لمنتخب حتى يقوموا بإرسال فاكس إلى نادي باريس سان جيرمان منذ يومين".

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وأكمل "أنضم إلى المعسكر إن شاء الله يوم الإثنين المقبل لأن لدي مباراة مع باريس سان جيرمان يوم الأحد في الدوري الفرنسي، أغادر بعدها إلى إسبانيا بمشيئة الله".

وأتم "أنا متحمس للقاء الجهاز الفني واللاعبين، لأن دائما حلمي هو اللعب لمنتخب بلدي مصر".

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره الأمريكي بهدفين دون رد يوم الجمعة في لقاء ودي ويواجه هولندا يوم الثلاثاء.

وتستعد مصر لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر

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