التشكيل - فيرمينو يقود هجوم البرازيل أمام بنما

السبت، 23 مارس 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

البرازيل

دفع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، بـ روبيرتو فيرمينو في خط هجوم بلاده، بالمواجهة الودية أمام بنما على ملعب المادريجال في البرتغال.

وشهدت التشكيلة ظهور إيدير ميلياتو في قلب الدفاع، وهو لاعب بورتو المنضم لـ ريال مدريد انطلاقا من الموسم المقبل.

كما يتواجد ثنائي برشلونة: فيليبي كوتينيو وأرتور ميلو، إلى جوار كاسيميرو في خط الوسط.

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ويغيب عن البرازيل القائد نيمار لاعب باريس سان جيرمان للإصابة، وكذلك فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي انضم للقائمة الأولية قبل أن يبتعد لإصابة في الركبة.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: فاجنر - إيدير ميلياتو - جواو ميراندا - أليكس تيليس

الوسط: كاسيميرو - أرتور ميلو - لوكاس باكيتا

الهجوم: فيليبي كوتينيو - روبيرتو فيرمينو - ريتشارلسون

البرازيل بنما

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