بالفيديو - عارضة الشناوي تحافظ على نظافة شباك مصر أمام النيجر

السبت، 23 مارس 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

النيجر

كادت شباك المنتخب المصري أن تهتز في مواجهة النيجر، بمباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر تحل ضيفة على النيجر في الاختبار الرسمي الأخير قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في الصيف المقبل، مباراة غير ذات تأثير مع تأكد تأهُل مصر في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة خلف تونس التي ضمنت الصدارة.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص في الشوط الأول، إلا أن المنتخب صاحب الأرض كان قريبا من هز شباك أحمد الشناوي بتسديدة سيديبي في الدقيقة 32، بعد عرضية من محمد ونكوي.

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النيجر تدخل المواجهة بذكريات الفوز الشهير على منتخب مصر بهدف دون رد، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012.

مصر النيجر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019

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