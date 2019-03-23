ماذا فعلت مصر في غياب صلاح

غياب النجم مؤثر حتما.. وعدم وجود لاعب بقدر محمد صلاح يقلل قوة الفراعنة رغم أنهم فازوا من قبل ومهاجم ليفربول ليس معهم.

قرر خافيير أجيري عدم استدعاء صلاح لتجمع المنتخب الحالي ليمنحه بعض الراحة بعد لقاءات عديدة قوية خاضها اللاعب مع الفريق الإنجليزي، وكذلك يرغب المدرب المكسيكي في تجربة وجوه جديدة مع الفراعنة.

شارك صلاح في 62 مباراة دولية سجل فيها 39 هدفا.. لم يغب عن مواجهات كثيرة.. لكن افتقده المنتخب في هذه المباريات..

الكاحل وتشاد

حين كان صلاح لاعبا في روما تعرض لإصابة في كاحل القدم أبعدته عن مواجهتي تشاد في التصفيات الأولية لكأس العالم 2018.

خاض المنتخب لقاء الذهاب في التصفيات خارج أرضه على الملعب الوطني لتشاد وكان مؤمن زكريا بديل صلاح.

خسر المنتخب بهدف دون رد لتكون الهزيمة الأولى تحت قيادة المدرب هيكتور كوبر.

وفي الإياب، وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية انتصر المنتخب برباعية دون رد في المباراة التي شارك فيها مصطفى فتحي في مركز صلاح.

غانا.. نحو المزيد من الراحة

عقب التأهل إلى المونديال روسيا، وبعد انتصار تاريخي على الكونغو، قرر كوبر عدم استدعاء صلاح لمباراة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات.

على ملعب بابا يارا، تعادل المنتخب بهدف لمثله.

أوروجواي من دكة البدلاء

تلك المرة كان صلاح حاضرا لكن على دكة البدلاء ضد أوروجواي في أولى مباريات المنتخب في كأس العالم.

بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لم يكن صلاح في كامل جاهزيته لمواجهة أوروجواي، لذا قرر كوبر الاحتفاظ به على دكة البدلاء.

غياب التركيز في الدقائق الأخيرة تسبب في الخسارة بهدف سجله خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 89.

إي سواتيني

آخر مباراة رسمية غاب عنها صلاح كانت ضد إي سواتيني في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

بعد الفوز على إي سواتيني في مصر بنتيجة 4-1، شعر صلاح بإجهاد في العضلة الضامة لذلك قرر خافيير أجيري عدم سفره مع بعثة المنتخب خوفا من تفاقم الإصابة.

غياب صلاح لم يؤثر على المنتخب.. كرر الفراعنة فوزهم على إس سواتيني وهذه المرة بهدفين دون رد.

بعيدا عن الرسميات، غاب صلاح لأسباب مختلفة عن المنتخب في 19 مباراة ودية.. فاز المنتخب في 8 منها وخسر 5.