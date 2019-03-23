منتخب مصر الأوليمبي يختبر لاعب باريس سان جيرمان

ضم منتخب مصر الأوليمبي عمر ياسين لاعب فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان (تحت 19 عاما) إلى معسكره الحالي المقام في إسبانيا.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق فاكسا رسميا للنادي الفرنسي يستدعي فيه صانع الألعاب لاختباره.

وعمر هو الشقيق الأصغر لعبد الله ياسين لاعب الفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان، والذي سبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 17 عاما.

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره الأمريكي بهدفين دون رد يوم الجمعة في لقاء ودي ويواجه هولندا يوم الثلاثاء.

وتستعد مصر لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.