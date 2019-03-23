تقرير: يونايتد يستطيع انتداب كروس مقابل 50 مليون إسترليني فقط

السبت، 23 مارس 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

زعمت صحيفة صن الإنجليزية أن بمقدور نادي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات اللاعب المخضرم توني كروس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط بسبب رغبة الألماني في الرحيل عن ريال مدريد.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

مانشستر يونايتد

وكتبت أن لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما يرى أن الوقت قد حان للرحيل عن ريال مدريد الذي انتقل له في 2014 قادما من بايرن ميونيخ.

وسعى يونايتد سابقا لضم كروس لكن ريال مدريد غلبه وحسم الصفقة لصالحه عقب مونديال 2014 الذي توج به اللاعب مع منتخب مانشافت.

أخبار متعلقة

يويفا يغرم نيمار ميسي يغيب أمام المغرب بعد سحق الأرجنتين.. مدرب فنزويلا يستقيل بسبب "تسييس المنتخب" لاسارتي: تأثرت بشدة مما فعله جريزمان معي بعد 20 دقيقة من تتويجه بكأس العالم

ويمتد عقد كروس مع ريال مدريد إلى 2022.

وشارك كروس في 36 مباراة بالموسم الحالي مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوج كروس مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

مانشستر يونايتد توني كروس

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب مصر الأوليمبي يضم لاعب باريس سان جيرمان 18 دقيقة | مصر
تذكير صلاح بأيام المقاولون وإبراهيموفيتش مدافع.. كيف احتفلت فيفا بعيد ميلادها العاشر؟ 34 دقيقة | أوروبا
البحث عن بديل مونشي.. أرسنال يفاوض المدير الرياضي السابق لـ برشلونة 39 دقيقة | أوروبا
ماركا: رغبة بوجبا في الانتقال إلى ريال مدريد "جدية" 53 دقيقة | أوروبا
الأهلي يعدد مكاسب ودية شبين.. وسداسي الفريق يواصل التأهيل ساعة | الدوري المصري
طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك