تقرير: يونايتد يستطيع انتداب كروس مقابل 50 مليون إسترليني فقط

زعمت صحيفة صن الإنجليزية أن بمقدور نادي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات اللاعب المخضرم توني كروس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط بسبب رغبة الألماني في الرحيل عن ريال مدريد.

توني كروس النادي : ريال مدريد مانشستر يونايتد

وكتبت أن لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما يرى أن الوقت قد حان للرحيل عن ريال مدريد الذي انتقل له في 2014 قادما من بايرن ميونيخ.

وسعى يونايتد سابقا لضم كروس لكن ريال مدريد غلبه وحسم الصفقة لصالحه عقب مونديال 2014 الذي توج به اللاعب مع منتخب مانشافت.

ويمتد عقد كروس مع ريال مدريد إلى 2022.

وشارك كروس في 36 مباراة بالموسم الحالي مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوج كروس مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات.