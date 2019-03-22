للعام السابع على التوالي.. ريال مدريد يشارك في الكأس الدولية للأبطال

أعلن نادي ريال مدريد عن مشاركته في الكأس الدولية للأبطال 2019 بالصيف المقبل.

النادي الإسباني ذكر نبأ مشاركته في بيان رسمي، ليكون هذا ظهوره السابع على التوالي في البطولة التي تقام سنويًا منذ عام 2013.

ريال مدريد ليس النادي الأول الذي يعلن عن مشاركته في نسخة 2019 للبطولة، بل سبقه: توتنام، أتليتكو مدريد، إنتر ميلان، يوفنتوس، ميلان، مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ، أرسنال، بنفيكا، روما، جوادالاخارا تشيفاس.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجدول الكامل للمباريات يوم 27 مارس الجاري.

الفريق الإسباني عكف على الظهور في نسخة البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء صيف 2015 عندما شارك ريال مدريد في نسختي أستراليا والصين.