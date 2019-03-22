بعد غياب 265 يوما.. رونالدو يظهر في تشكيلة البرتغال أمام أوكرانيا

عاد كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده البرتغال، بعد 265 يوما من مباراته الدولية الأخيرة.

رونالدو يظهر في المدرب فيرناندو سانتوس لمواجهة أوكرانيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2020 على ملعب دا لوش.

البرتغال حاملة اللقب افتقدت لهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو، منذ مواجهة دور الـ16 لكأس العالم 2018 يوم 30 يونيو 2018.

وشهدت التشكيلة مشاركة لاعب يوفنتوس الآخر: جواو كانسيلو، على حساب نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن.

كما دفع سانتوس بـ بيرناردو سيلفا وأندري سيلفا في خط الهجوم إلى جوار رونالدو.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جواو كانسيلو - بيبي - روبن دياس - رافاييل جيريرو

الوسط: روبن نيفيش - ويليام كارفاليو - جواو موتينيو

الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندري سيلفا - بيرناردو سيلفا