بعد غياب 265 يوما.. رونالدو يظهر في تشكيلة البرتغال أمام أوكرانيا

الجمعة، 22 مارس 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

البرتغال ضد المغرب - كريستيانو رونالدو

عاد كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده البرتغال، بعد 265 يوما من مباراته الدولية الأخيرة.

رونالدو يظهر في المدرب فيرناندو سانتوس لمواجهة أوكرانيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2020 على ملعب دا لوش.

البرتغال حاملة اللقب افتقدت لهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو، منذ مواجهة دور الـ16 لكأس العالم 2018 يوم 30 يونيو 2018.

وشهدت التشكيلة مشاركة لاعب يوفنتوس الآخر: جواو كانسيلو، على حساب نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن.

كما دفع سانتوس بـ بيرناردو سيلفا وأندري سيلفا في خط الهجوم إلى جوار رونالدو.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جواو كانسيلو - بيبي - روبن دياس - رافاييل جيريرو

الوسط: روبن نيفيش - ويليام كارفاليو - جواو موتينيو

الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندري سيلفا - بيرناردو سيلفا

البرتغال رونالدو تصفيات كأس الأمم الأوروبية

نرشح لكم

أخر الأخبار

للعام السابع على التوالي.. ريال مدريد يشارك في الكأس الدولية للأبطال 12 دقيقة | أوروبا
مؤتمر إنريكي – عن استدعاء 41 لاعبا وإصابة أسينسيو و"نطح الحائط برأسه" 40 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – تصفيات أمم إفريقيا.. أنجولا تهزم بوتسوانا وترافق موريتانيا إلى مصر ساعة | إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا دخل لنا بملاعب الأندية في إفريقيا.. سيحددونها بمعاونة الأمن ساعة | إفريقيا
بعد غياب 265 يوما.. رونالدو يظهر في تشكيلة البرتغال أمام أوكرانيا ساعة | أوروبا
شوقي غريب: فضلت إراحة لاعبي الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة.. ولهذا السبب نواجه أمريكا وهولندا ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك