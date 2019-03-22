بعد غياب 265 يوما.. رونالدو يظهر في تشكيلة البرتغال أمام أوكرانيا
الجمعة، 22 مارس 2019 - 20:57
كتب : FilGoal
عاد كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده البرتغال، بعد 265 يوما من مباراته الدولية الأخيرة.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
رونالدو يظهر في المدرب فيرناندو سانتوس لمواجهة أوكرانيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2020 على ملعب دا لوش.
Já temos 11 para o jogo de hoje! Força, rapazes! 🇵🇹 #TodosPortugal pic.twitter.com/6UHpulBFth— Portugal (@selecaoportugal) March 22, 2019
البرتغال حاملة اللقب افتقدت لهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو، منذ مواجهة دور الـ16 لكأس العالم 2018 يوم 30 يونيو 2018.
وشهدت التشكيلة مشاركة لاعب يوفنتوس الآخر: جواو كانسيلو، على حساب نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن.
كما دفع سانتوس بـ بيرناردو سيلفا وأندري سيلفا في خط الهجوم إلى جوار رونالدو.
تشكيل البرتغال:
حراسة المرمى: روي باتريشيو
الدفاع: جواو كانسيلو - بيبي - روبن دياس - رافاييل جيريرو
الوسط: روبن نيفيش - ويليام كارفاليو - جواو موتينيو
الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندري سيلفا - بيرناردو سيلفا