كوبر يخسر وديا أمام أوروجواي في كأس الصين

الجمعة، 22 مارس 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر - أوزبكستان

خسر منتخب أوزبكستان الذي يقوده هيكتور كوبر أمام أوروجواي يوم الجمعة بنتيجة 3-صفر في ثاني لقاءات كأس الصين البطولة الودية.

وسجل جاستون بيريرو هدفا وأحرز كريستيان ستواني مرتين لتتأهل أوروجواي إلى نهائي البطولة لمواجهة تايلاند يوم الاثنين.

وفازت تايلاند يوم الخميس على الصين بهدف لتجبر الأخيرة على مواجهة أوزبكستان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الاثنين.

أخبار متعلقة

أحد يفسخ عقد أحمد جمعة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مباشر بالفيديو - الأهلي (1) جمهورية شبين (0).. صالح جمعة يتقدم من ركلة جزاء عبد الحفيظ لـ في الجول: تأكد غياب حمدي فتحي عن القمة.. و3 أيام تحدد موقف وليد سليمان منتخب مصر بالأحمر والأسود أمام النيجر

وفي مباراتين وديتين بشرق القارة الصفراء، خسرت اليابان على ملعبها أمام كولومبيا بهدف من ركلة جزاء سجله راداميل فالكاو نجم نادي موناكو الفرنسي بينما فازت كوريا الجنوبية في أرضها على بوليفيا بهدف أحرزه لي شونج يونج.

وتستعد منتخبات أمريكا الجنوبية لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في يوليو المقبل بالبرازيل.

وتشارك اليابان كضيفة في البطولة وتلعب في المجموعة الثالثة أمام تشيلي والإكوادور وأوروجواي.

كوبر أوروجواي أوزبكستان

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل المنتخب الأوليمبي – أحمد ريان يقود الهجوم.. ورمضان أساسي أمام أمريكا 2 دقيقة | منتخب مصر
حوار – بيل: توتنام لن يحب ذلك لكن اعتدت مشاهدة أرسنال.. ولم تكن هناك مشكلة مع رونالدو 57 دقيقة | أوروبا
كوبر يخسر وديا أمام أوروجواي في كأس الصين ساعة | أوروبا
أحد يفسخ عقد أحمد جمعة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ساعة | المحترفون
مباشر بالفيديو - الأهلي (1) جمهورية شبين (0).. سيطرة حمراء ساعة | مصر
عبد الحفيظ لـ في الجول: تأكد غياب حمدي فتحي عن القمة.. و3 أيام تحدد موقف وليد سليمان 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك