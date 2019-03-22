كوبر يخسر وديا أمام أوروجواي في كأس الصين

خسر منتخب أوزبكستان الذي يقوده هيكتور كوبر أمام أوروجواي يوم الجمعة بنتيجة 3-صفر في ثاني لقاءات كأس الصين البطولة الودية.

وسجل جاستون بيريرو هدفا وأحرز كريستيان ستواني مرتين لتتأهل أوروجواي إلى نهائي البطولة لمواجهة تايلاند يوم الاثنين.

وفازت تايلاند يوم الخميس على الصين بهدف لتجبر الأخيرة على مواجهة أوزبكستان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الاثنين.

وفي مباراتين وديتين بشرق القارة الصفراء، خسرت اليابان على ملعبها أمام كولومبيا بهدف من ركلة جزاء سجله راداميل فالكاو نجم نادي موناكو الفرنسي بينما فازت كوريا الجنوبية في أرضها على بوليفيا بهدف أحرزه لي شونج يونج.

وتستعد منتخبات أمريكا الجنوبية لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في يوليو المقبل بالبرازيل.

وتشارك اليابان كضيفة في البطولة وتلعب في المجموعة الثالثة أمام تشيلي والإكوادور وأوروجواي.