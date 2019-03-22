كورتوا: الأخطاء تعلمنا

الجمعة، 22 مارس 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

كورتوا

اعتراف بمثابة اعتذار كتبه في تويتر تيبو كورتوا حارس بلجيكا بعد خطأه الفادح في مباراة بلاده أمام روسيا يوم الخميس والذي عوضه انتصار فريق الشياطين الحمر على ضيفهم بنتيجة 3-1 في مستهل تصفيات يورو 2020.

وقال حامي عرين ريال مدريد عبر حسابه:"دائما نتعلم من أخطائنا. سعداء للغاية بحصولنا على 3 نقاط وبالروح القتالية التي لعبنا بها. شكرا للجمهور، الوجهة قبرص".

بعد لحظات من هدف يوري تيليمانس في شباك روسيا أخطأ كورتوا بالتأخر في تمرير الكرة ليقطعها منه دينيس شيريشيف مسجلا هدف التعادل لبلاده.

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وقبل نهاية الشوط الأول منح إيدين هازارد التقدم مجددا لبلجيكا ثم عاد نجم تشيلسي ليسجل الهدف الثالث في الشوط الثاني حاصدا أول 3 نقاط في المجموعة التاسعة بتصفيات يورو 2020.

وتحل بلجيكا ضيفة على قبرص يوم الأحد بينما تلعب روسيا أمام مضيفتها كازاخستان.

ويتصدر المجموعة منتخبات قبرص وكازاخستان وبلجيكا بعد فوزها يوم الخميس على سان مارينو واسكتلندا وروسيا على الترتيب.

بلجيكا كورتوا

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