الشرطة تصادر مخدرات وأسلحة حازها مشجعون قبل لقاء للسيدات بدوري أبطال أوروبا

أعلنت شرطة العاصمة (لندن) مصادرتها لأسلحة بيضاء ومخدرات حملها مشجعون لفريق باريس سان جيرمان خلال محاولة دخولهم ملعب كينجسميدو الذي واجه فيه الأخير نادي تشيلسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الخميس.

وسافر مشجعون، قالت شبكة بي.بي.سي إنهم ينتمون لمجموعة أولتراس باريس سان جيرمان، من فرنسا إلى إنجلترا لحضور المباراة يوم الخميس لكن أوقفت الشرطة حافلتهم بعدما وردتها تقارير تحذر من وقوع أعمال شغب.

وتأكدت الشرطة في بيان رسمي لها أعلنته عبر بي.بي.سي حمل المشجعين لسكاكين ومنافض مفاصل ومخدرات من الفئة الأولى، وأوضحت احتجازها لمشجع وإجلاء آخرين من محيط الملعب.

واتجهت الحافلة ليلا من باريس إلى لندن وحملت 50 مشجعا منعتهم الشرطة من حضور المباراة. واكتشفت الشرطة حدوث أعمال شغب قبل المباراة بساعات بتحطم باب حول الملعب ووجود كتابة على جدران (جرافيتي) مناصرة لفريق باريس سان جيرمان.

This is the coach of PSG supporters being sent back to France. I’m told there were weapons - knuckle duster and knives - plus drugs on board. They damaged Chelsea’s Kingsmeadow ground this morning before returning later. Banned from PSG men’s and youth games but not women’s. pic.twitter.com/5u1IdTvUTm — Jacqui Oatley (@JacquiOatley) March 21, 2019

وزعمت بي.بي.سي أن المشجعين ينتمون لمجموعة أولتراس باريس سان جيرمان المعروفة بعنفها.

والمجموعة ممنوعة من حضور مباريات الفريق الأول وفريق الشباب لباريس سان جيرمان لكن بمقدورها حضور لقاءات فريق السيدات.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف ويقام لقاء الإياب في باريس يوم الثلاثاء.