الشرطة تصادر مخدرات وأسلحة حازها مشجعون قبل لقاء للسيدات بدوري أبطال أوروبا

الجمعة، 22 مارس 2019 - 10:06

كتب : FilGoal

باريس

أعلنت شرطة العاصمة (لندن) مصادرتها لأسلحة بيضاء ومخدرات حملها مشجعون لفريق باريس سان جيرمان خلال محاولة دخولهم ملعب كينجسميدو الذي واجه فيه الأخير نادي تشيلسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الخميس.

وسافر مشجعون، قالت شبكة بي.بي.سي إنهم ينتمون لمجموعة أولتراس باريس سان جيرمان، من فرنسا إلى إنجلترا لحضور المباراة يوم الخميس لكن أوقفت الشرطة حافلتهم بعدما وردتها تقارير تحذر من وقوع أعمال شغب.

وتأكدت الشرطة في بيان رسمي لها أعلنته عبر بي.بي.سي حمل المشجعين لسكاكين ومنافض مفاصل ومخدرات من الفئة الأولى، وأوضحت احتجازها لمشجع وإجلاء آخرين من محيط الملعب.

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واتجهت الحافلة ليلا من باريس إلى لندن وحملت 50 مشجعا منعتهم الشرطة من حضور المباراة. واكتشفت الشرطة حدوث أعمال شغب قبل المباراة بساعات بتحطم باب حول الملعب ووجود كتابة على جدران (جرافيتي) مناصرة لفريق باريس سان جيرمان.

وزعمت بي.بي.سي أن المشجعين ينتمون لمجموعة أولتراس باريس سان جيرمان المعروفة بعنفها.

والمجموعة ممنوعة من حضور مباريات الفريق الأول وفريق الشباب لباريس سان جيرمان لكن بمقدورها حضور لقاءات فريق السيدات.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف ويقام لقاء الإياب في باريس يوم الثلاثاء.

باريس سان جيرمان

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