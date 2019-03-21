جيجز يوجه نصيحة طريفة لسولشاير قبل مواجهة برشلونة

وجه ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد نصيحة طريفة لزميله السابق والمدير الفني المؤقت للفريق أولي جونار سولشاير بشأن مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد برشلونة في ملعب كامب نو.

ووضعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة وستقام مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد في يوم 10 أبريل، على أن تكون مباراة الإياب في إسبانيا بعد ستة أيام.

وقال جيجز في تصريحات أبرزها موقع يونايتد: "إنها مواجهة صعبة، أعتقد أن معظم الفرق أرادت تجنب مواجهة برشلونة في القرعة. أولي على وجه الخصوص لديه ذكريات طيبة في كامب نو".

وأضاف مازحا "لا أعرف ما إذا كان سيضع نفسه على مقاعد البدلاء في تلك الليلة. قد يتعين عليه التفكير في ذلك! بعد التغلب على باريس سان جيرمان بالطريقة التي فعلناها، مع إظهار الروح والشخصية، لا أعتقد أن أي فريق سيتطلع إلى مواجهتنا أيضًا".

لقد مرت 20 عامًا منذ أن سجل سولشاير الهدف الأكثر شهرة له مع الشياطين الحمر، هدف الفوز المتأخر ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 في كامب نو.

تأهل يونايتد سولشاير لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بفوز لا يصدق على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعد أن تأخر بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد.

كان هذا النجاح في فرنسا ملحوظًا بشكل خاص لأن يونايتد كان قد فقد 10 من لاعبي الفريق الأول بسبب الإصابة، فضلا عن إيقاف لاعب الوسط المؤثر بول بوجبا بسبب البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب.

وعن هذا اللقاء قال مدرب منتخب ويلز "أعتقد أن اللقاء يعد كواحد من أفضل العروض التي قدمها الفريق طوال تاريخه على الإطلاق، خاصةً خارج ملعبنا في أوروبا".

وأتم "لم يعتقد الكثير من الناس أننا سوف ننجح بذلك حتى لو فريقنا مكتمل الصفوف، بالإضافة إلى الإصابات وإيقاف بوجبا. لذا، للنجاح في تحقيق ذلك، بالطريقة التي فعلناها، ضد فريق مليء بالنجوم، يجب أن يصنف كواحد من أعظم المباريات على الإطلاق".