كرة طائرة - ثلاثي مصري في ربع نهائي إفريقيا للسيدات.. والأهلي يواجه أسطورته

الخميس، 21 مارس 2019 - 12:30

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي

تأهل الثلاثي المصري الأهلي والشمس وسبورتنج إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

وبذلك ودع الصيد فقط من مصر منافسات دور المجموعات للبطولة المقامة على صالة الأهلي في مصر حتى 25 من الشهر الجاري.

ويلعب الأهلي أمام الشمس الذي يقوده تهاني طوسون كمدير فني وهي أسطورة الفريق الأحمر السابقة.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة حوار في الجول - عربي بدر يتحدث عن نموذج نيدفيد ونصائح عاشور وفرصة الفريق الأول بالأهلي ماذا يفعل الأهلي ضد فرق جنوب إفريقيا في الأبطال؟ تفوق دائم والوصول للنهائي مران الأهلي – أزارو يعود وغياب أجايي وتأهيل أشرف.. وطلب معتاد واستفسار من لاسارتي

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الجمعة، بداية من الثانية ظهرا وتختتم بمواجهة الأهلي والشمس.

ويلعب سبورتنج في مواجهة قوية أمام الأنابيب الكيني في السادسة مساء.

أما قرطاج التونسي وصيف النسخة الماضية فيلعب أمام فاب الكاميروني في الرابعة عصرا.

وأخيرا يلعب المجمع البترولي الجزائري أمام الجمارك النيجيري في الثانية ظهرا.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم السبت، إذ يلاقي الفائز من مواجهة الأهلي والشمس، الفائز من مباراة سبورتنج والأنابيب الكيني.

وتختتم منافسات البطولة مساء الاثنين المقبل على صالة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حصل على النسخة الأخيرة من المسابقة بعد الفوز على فريق قرطاج التونسي، وفاز الأهلي بالبطولة 3 مرات في أخر أربع سنوات.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 مرات وبفارق 3 ألقاب عن الأنابيب الكيني.

ولم يسبق لفريق مصري الفوز بالبطولة بخلاف الأهلي، وسبق للشمس حصد فضية نسخة 2017 أمام قرطاج التونسي.

سيدات الأهلي كرة طائرة إفريقيا للأندية تهاني طوسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم دقيقة | المحترفون
كريستيانو رونالدو يتفادى عقوبة الإيقاف من يويفا 8 دقيقة | أوروبا
في الفن – هاني شاكر زملكاوي قريبا 28 دقيقة | مصر
أجويرو مع جوارديولا.. حين تكون هدافا فتصبح ما هو أكثر من ذلك 44 دقيقة | تقرير في الجول
بعد فعل مشين.. تقليص عقوبة لاعب أردني من 6 سنوات إلى 5 مباريات فقط ساعة | الوطن العربي
حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك