كرة طائرة - ثلاثي مصري في ربع نهائي إفريقيا للسيدات.. والأهلي يواجه أسطورته

تأهل الثلاثي المصري الأهلي والشمس وسبورتنج إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

وبذلك ودع الصيد فقط من مصر منافسات دور المجموعات للبطولة المقامة على صالة الأهلي في مصر حتى 25 من الشهر الجاري.

ويلعب الأهلي أمام الشمس الذي يقوده تهاني طوسون كمدير فني وهي أسطورة الفريق الأحمر السابقة.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الجمعة، بداية من الثانية ظهرا وتختتم بمواجهة الأهلي والشمس.

ويلعب سبورتنج في مواجهة قوية أمام الأنابيب الكيني في السادسة مساء.

أما قرطاج التونسي وصيف النسخة الماضية فيلعب أمام فاب الكاميروني في الرابعة عصرا.

وأخيرا يلعب المجمع البترولي الجزائري أمام الجمارك النيجيري في الثانية ظهرا.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم السبت، إذ يلاقي الفائز من مواجهة الأهلي والشمس، الفائز من مباراة سبورتنج والأنابيب الكيني.

وتختتم منافسات البطولة مساء الاثنين المقبل على صالة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حصل على النسخة الأخيرة من المسابقة بعد الفوز على فريق قرطاج التونسي، وفاز الأهلي بالبطولة 3 مرات في أخر أربع سنوات.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 مرات وبفارق 3 ألقاب عن الأنابيب الكيني.

ولم يسبق لفريق مصري الفوز بالبطولة بخلاف الأهلي، وسبق للشمس حصد فضية نسخة 2017 أمام قرطاج التونسي.