حوار - الشناوي: عازمون على استعادة إفريقيا والفوز بالدوري.. ولم يكتمل شفائي أمام الساورة

طمأن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي جماهير النادي على مركز حراسة المرمى في الفريق، وشدد على عزم اللاعبين لاستعادة بطولة إفريقيا مع احترام جميع المنافسين.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض محمد الشناوي لإصابة في كاحل القدم وأشارت التوقعات إلى ابتعاده عن مواجهة شبيبة الساورة المصيرية في ختام دور المجموعات لكنه تحامل على نفسه وشارك رغم عدم اكتمال شفائه.

وتحدث الشناوي في حوار مطول مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن بطولة إفريقيا والمنافسة على لقب الدوري.

إفريقيا:

وقال الشناوي في بداية حديثه "التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خطوة مهمة للغاية في مشوار استعادة اللقب الإفريقي، الذي يبقى هدفا مهما بالنسبة لنا هذا الموسم".

وأضاف "مر الفريق بظروف صعبة قبل الجولة الختامية من دور المجموعات ولكن في النهاية حققنا هدفنا وتأهلنا لربع النهائي في الصدارة".

وبالحديث عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز أوضح الشناوي "بالتأكيد هي مواجعة صعبة للغاية، ولكن يبقى لدينا هدف واضح ومحدد وهو السير خطوة بخطوة حتى تحقيق الهدف المنشود والوصول للقب في النهاية".

وتابع "صن داونز فريق قوي ولديه عناصر مميزة، ولديه خبرة كبيرة بالبطولات الإفريقية، ونحن نحترم جميع المنافسين".

وعن ظروف الدور الثاني من دور المجموعات واحتمالية الخروج المبكر أوضح الشناوي "كنت أثق في التأهل رغم الظروف الصعبة، رغبتنا كانت قوية في استكمال المشوار".

وعن مشاركته في المباراة كشف الشناوي "لم يكتمل شفائي وقتها، بالتنسيق مع الجهاز الطبي تخلصت تدريجيا من الورم المتواجد في كاحل القدم وخضعت لجلستين في اليوم الواحد وشاركت في أول مران على ركبتي".

وتابع "حين شعرت بالآلام خضت أول مران على ركبتي ولكن شعرت بقدرتي على خوض اللقاء رغم عدم اكتمال الشفاء".

وأضاف الشناوي "طلبت من الجهاز الفني المشاركة ونقلت لهم رغبتي، فالأهلي في حاجة إلى كل اللاعبين وصباح يوم المباراة تم إنهاء الأمر بإبلاغي بتواجدي أساسيا".

وبالحديث عن توقعاته لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم أوضح "المنافسة تنحصر بين الأهلي والترجي والوداد ومازيمبي، ولدينا رغبة قوية في مصالحة جماهير الأهلي بعد خسارة أخر لقبين".

مركز حراسة المرمى:

وعن شعور البعض بالقلق بعد إصابته وإصابة إكرامي شدد الشناوي: "حراسة المرمى في الأهلي بخير، نقاتل جميعا للحفاظ على عرين الأهلي بغض النظر عن المشارك بصورة أساسية".

وتابع "علي لطفي ظهر بشكل رائع أمام فيتا كلوب وكان قادرا على التواجد أساسيا أمام شبيبة الساورة، الكل جاهز ونتدرب بصورة قوية".

وأضاف "طارق سليمان يبذل جهودا كبيرة معنا منذ عودته للعمل في الجهاز الفني".

الدوري:

وبالحديث عن مباراة القمة أمام الزمالك قال الشناوي: "بدون شك هي مباراة مهمة ولها حسابات خاصة، جاهزون من أجل الفوز وقطع خطوة كبيرة للتتويج بالدوري".

وتابع "الدوري مازال في المعب ولم ينته، لدينا 13 مباراة سنتعامل معها على أنها لقاءات كؤووس ومحاولة عدم التعثر".

وعن جاهزيته أوضح "إن شاء الله سأكون جاهزا لتلك المواجهة، استكمل البرنامج التأهيلي للتعافي تماما من آلام الكاحل ومن المنتظر أعود للتدريبات الجماعية بعد 48 ساعة".

وعن قوة منافسة الدوري هذا الموسم "بالفعل هناك منافسة شرسة بين جميع الفرق، الجميع قام بتدعيم صفوفه جيدا وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة".

وتابع "كنا نعاني في البداية من الإجهاد بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات ولكن الأمور الآن أصبحت أفضل كثيرا واقتربنا من استرداد قمة الدوري".

لاسارتي:

وأخيرا بالحديث عن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق قال الشناوي: "مدرب متميز يجيد التعامل مع اللاعبين على كافة الأصعدة".

وتابع "تدربت مع العديد من المدربين، ويبقى لاسارتي مميزا عنهم في الطابع الحماسي الذي يمتاز به ومع سعيه دائما لتنشيط اللاعبين والأمور الآن أصبحت أفضل".

وأتم تصريحاته "لاسارتي يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق في التدريبات والمحاضرات الفنية والنظرية، وهناك حالة تركيز شديدة من جانب اللاعبين لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".