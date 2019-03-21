أرنولد يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى ليفربول بسبب الإصابة

انسحب ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول من معسكر منتخب إنجلترا بسبب الإصابة في الظهر.

ترينت ارنولد النادي : إنجلترا ليفربول

وكان من المقرر أن يلعب أرنولد مع منتخب إنجلترا أمام فريقي التشيك والجبل الأسود.

وأعلن موقع ليفربول الرسمي أنه تأكد اليوم الأربعاء عودة اللاعب إلى معسكر الريدز بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي أن الظهير الأيمن أرنولد تلقى إصابة في الظهر.

وأضاف بيان الاتحاد الإنجليزي أنه من غير المرجح أن يكون قادرا على لعب مباريات الفريق في تصفيات المؤهلة لأمم أوروبا المقرر لها 2020.

ومن المقرر عودة اللاعب إلى ليفربول ومواصلة إعادة تأهيله في ناديه للعودة قريبا إلى التدريبات الجماعية.