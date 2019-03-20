النقاز يغادر مباراة المقاولون مصابا.. ومدافع الذئاب يسجل التعادل في الزمالك

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

غادر حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك مباراة المقاولون العرب مصابا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 50 سقط المدافع التونسي على أرض الملعب مصابا دون تدخل مع أي لاعب من المقاولون.

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ليجري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التغيير الأول ويدفع بحازم إمام بدلا من النقاز.

واستطاع المقاولون أن يسجل هدف التعادل في الزمالك في الدقيقة 52 من المباراة من ضربة ركنية لعبت قصيرة ولعب عبد الوهاب إسماعيل عرضية مرت من الجميع إلى أن سكنت الشباك.

الزمالك حمدي النقاز الدوري المصري المقاولون

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