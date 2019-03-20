الهدف الأول في الدوري.. الونش يسجل في شباك المقاولون

سجل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك الهدف الأول له في الدوري المصري هذا الموسم في شباك المقاولون العرب.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد المقاولون في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها محمود عبد المنعم "كهربا" على القائم القريب.

ليقابلها الونش بضربة رأسية رائعة في شباك محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل.

ويعد هذا الهدف هو الأول للونش مع الزمالك هذا الموسم في مختلف البطولات، سواء الدوري أو كأس مصر أو الكونفدرالة الإفريقية.