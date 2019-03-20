رسميا - فان مارفيك يتولى قيادة منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع بيرت فان مارفيك المدير الفني الهولندي لقيادة منتخب الرجال خلفا للإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وكانت قد انتهت مهمة زاكيروني مع المنتخب الإماراتي بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا والتي استضافتها الإمارات في يناير الماضي.

وكشف الاتحاد الإماراتي في بيانه أنه سيتم تقديم فان مارفيك رسميا لوسائل الإعلام عصر غد الخميس قبل انطلاق المباراة الودية بين الإمارات والسعودية.

ويمتلك فان مارفيك سيرة ذاتية قوية وسبق له قيادة أندية بوروسيا دورتموند وفينورود وهامبورج الألماني.

كما سبق لفان مارفيك قيادة منتخب هولندا في الفترة من 2008 حتى 2012 وصعد إلى نهائي كأس عالم 2010.

وقاد فان مارفيك منتخب السعودية في الفترة من 2015 وحتى 2017 قبل أن يقود أستراليا في 2018 ولم يستمر طويلا.