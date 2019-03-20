عواد: المنتخب يضعف فرصتي في الاحتراف بأوروبا.. وناجي وعدني بالانضمام لقائمة كأس الأمم

أقر محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي بأن فرصته في الاحتراف الأوروبي ضعيفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يحسم بعد وجهته القادمة في الموسم الجديد.

وصرح عواد خلال استضافته ببرنامج نمبر وان: "بالطبع أحلم بالاحتراف في أوروبا، ولكن لن أكذب على نفسي فإن فرصتي ضعيفة لأن الانضمام لفريق أوروبي يعتمد على معدل مشاركتي مع المنتخب، حيث لم أشارك سوى في مباراة واحدة وسط ظروف صعبة للغاية، فلا يمكن تقييم قدراتي من مباراة واحدة".

وأوضح: "لعبت ودية اليونان وسط ظروف صعبة للغاية، لدرجة أن زوجتي سألتني بعد المباراة (ما بك؟)، لقد لعبت في درجة حرارة منخفضة للغاية لدرجة أنني كنت أكل أسناني، ولم أقدر على الوقوف على قدمي".

وأشار حارس الإسماعيلي السابق: "ما يصعب أيضا فرص احترافي بلوغي 26 سنة، ولكن أحاول تطوير أدائي، ومن الممكن أن أكسر القاعدة في كأس الأمم الإفريقية بأداء غير متوقع في 5 أو 6 مباريات تنقلني إلى مكانة أخرى".

وواصل: "بنسبة 90% أشعر ان حارس المنتخب يكون من الأهلي، ولكن سأبذل قصارى جهدي مع فريقي".

وكشف محمد عواد: "لقد حزنت من تصريح أحمد ناجي بشأن عدم جاهزيتي للانضمام لمعسكر المنتخب هذا الشهر، رغم تأكيد طبيب المنتخب أن إصابتي في عضلة السمانة لن تمنع انضمامي ولكنه نصحني باستغراق الوقت في العلاج اللازم، ثم تحدث معي ناجي وقال لي اطمأن ستكون معنا في المعسكر النهائي لكأس الأمم الإفريقية".